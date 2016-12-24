О помиловании Сенцова просят члены уже трех российских организаций

Вслед за группой членов Русского ПЕН-центра о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова просят и в российском «Конгрессе интеллигенции». Открытое письмо от этой организации обнародовано на ее официальном сайте.

Под письмом «Конгресса интеллигенции» подписались, в том числе, Людмила Улицкая, Светлана Алексиевич, Григорий Пасько, Виктор Шендерович, Лия Ахеджакова, Зоя Светова и другие.

«Приняв к сведению заявленное Вами на пресс-конференции (23.12.2016) стремление к общественному миру и взаимной толерантности, призываем Вас проявить милосердие и помиловать кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего в крайне тяжелых условиях северного лагеря 20-летний срок по сомнительному, неправосудному обвинению в терроризме. Такой акт милосердия, жест уважительного отношения с Вашей стороны к мнению многочисленных деятелей культуры в стране и за рубежом, ранее уже обращавшихся к Вам с подобными обращениями, мог бы также означать реальное стремление к общественному согласию и быть предвестником нового этапа общественной жизни в стране», – говорится в заявлении.

На данный момент под ним стоят около 300 подписей. Число подписантов постепенно увеличивается.

Ранее в субботу, 24 декабря, стало известно, что помиловать Олега Сенцова также просят российского президента члены Русского ПЕН-клуба. На странице «Частное мнение. Русский ПЕН-Клуб» в Facebook указаны 61 подпись самих членов клуба, а также девятерых литераторов, 13 членов Вольного исторического общества, писателей и общественных деятелей.

Пресс-служба «Русского ПЕН-Клуба» 24 декабря заявила, что сама организация в поддержку Сенцова не выступала, а эта инициатива принадлежит только отдельным ее членам.

Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.



В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма, аннексированного Россией.

Сенцов свою вину не признал. Правозащитный центр «Мемориал» внес его имя в список политзаключенных.