В Крыму будут искать инвесторов для фиксации нарушений на дорогах

В начале 2017 года в Крыму начнут поиск инвесторов для реализации проекта по внедрению фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта подконтрольного России правительства Крыма.

По данным пресс-службы, ориентировочные сроки заключения концессионного соглашения и начала внедрения системы – май 2017 года.

«На сегодняшний день Министерством транспорта Крыма уже проведены некоторые подготовительные мероприятия: определен оператор системы комплексной безопасности дорожного движения, им станет предприятие «Крымдорсвязь»; разработаны основные параметры концессионного соглашения; выбраны места установки стационарных и мобильных комплексов системы фото-видеофиксации, а также автоматических постов весового контроля», – утверждает в министерстве.



На данный момент, по информации пресс-службы, продолжается процесс передачи предприятию «Крымдорсвязь» имущества в хозяйственное ведение и подготовка к заключению концессионного соглашения.