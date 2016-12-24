В штабе АТО заявляют о срыве боевиками перемирия на Донбассе

Штаб украинской военной операции на Донбассе заявляет, что поддерживаемые Россией боевики 24 декабря 23 раза обстреляли позиции украинских военных.

«Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды был осуществлен обстрел по одной мине калибра 120 миллиметров в районе Талакеевки», – говорится в заявлении штаба АТО, сообщает Радіо Свобода.

Несколько обстрелов украинские военные зафиксировали также на донецком и луганском направлениях.

По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе подтверждала «введение всеобщего, стойкого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00:00 24 декабря». «По всей линии столкновения установлена тишина», – отмечали наблюдатели.

В то же время в пресс-центре штаба АТО в субботу сообщили, что «вопреки объявленному с 24 декабря режим прекращения огня на Донбассе пророссийские боевики устраивают боевые провокации».

В группировке «ЛНР» о боевых действиях 24 декабря не сообщали. А в группировке «ДНР» заявили, что под огнем Вооруженных сил Украины оказались околицы Донецка и Горловки, а также юг контролируемой боевиками территории.

Согласно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы 21 декабря, от 00:00 часов 24 декабря на Донбассе должен действовать очередной режим прекращения огня с целью сдерживания сторон конфликта от обстрелов на период новогодне-рождественских праздников.