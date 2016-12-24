Несколько российских самолетов не долетели до Крыма из-за тумана

24 декабря несколько самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые направлялись в Симферополь, вынуждены были приземлиться на запасных аэродромах Краснодарского и Ставропольского краев, поскольку прилет и отправка пассажиров в Симферополе была задержана из-за тумана. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игоря Лаптева.

«Рейс № 401 авиакомпании «Оренбуржье», который направлялся в Симферополь, приземлился на запасной аэродром в Краснодаре. Рейс компании Red Wings № 303 приземлился в Сочи, рейсы № 6894 и № 6143 авиакомпании «Россия» оба находятся на запасном аэродроме в Сочи.



Рейс №1620 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился на запасном аэродроме в Минеральных водах», –сказал Лаптев.



Помимо этих рейсов в Сочи оказались самолеты «Аэрофлота» (рейс № 1636) и компании «ВимАвиа» (рейс № 343).



Как сообщалось, 24 декабря в аэропорту «Симферополь» из-за погодных условий задержались 16 авиарейсов.