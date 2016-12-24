В Евпатории помолились на месте взорвавшейся многоэтажки

24 декабря в Евпатории состоялся траурный митинг, посвященный памяти жертв взрыва, произошедшего восемь лет назад в пятиэтажном доме № 67 по улице Некрасова.

Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации Евпатории, митинг состоялся у мемориала памяти на месте трагедии. В нем приняли участие представители властей города, местные депутаты, духовенство, сотрудники МЧС и жители города.

Мероприятие началось с минуты молчания. Затем благочинный Евпаторийского церковного округа (УПЦ МП) протоиерей Александр Дворников отслужил панихиду.

Участники церемонии также возложили к мемориалу цветы.

Взрыв в доме № 67 по улице Некрасова в Евпатории произошло ночью 25 декабря 2008 года. Под завалами двух рухнувших подъездов тогда оказались жители 35 квартир. В результате погибли 27 человек, в том числе трое детей. Основной версией случившегося был назван взрыв бытового газа.