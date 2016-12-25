Турецкие власти ведут расследование в отношении более 10 тысяч пользователей соцсетей

Власти Турции ведут расследование в отношении более 10 тысяч пользователей социальных сетей. Их подозревают в деятельности, связанной с терроризмом или оскорбительными высказываниями в адрес правительства.

Министерство внутренних дел заявило 24 декабря, что это является частью правительственной «борьбы с терроризмом, которая с решимостью продолжается везде, в том числе и в социальных сетях».

Силовое ведомство также указало, что более 1600 человек были обвинены в «пропаганде или оправдании терроризма» или «оскорблении государственных чиновников» и арестованы после попытки государственного переворота в июле. Большинство из них были выпущены на испытательный срок, но 84 остаются за решеткой.

Вскоре после попытки государственного переворота Турция объявила чрезвычайное положение, и десятки тысяч людей были арестованы или уволены со своих рабочих мест в государственном секторе.