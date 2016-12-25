В немецком Аугсбурге эвакуируют 55 тысяч людей для обезвреживания бомбы

Около 55 тысяч жителей немецкого города Аугсбург будут вынуждены временно покинуть свои дома после того, как перед Рождеством в городе нашли бомбу весом 1,8 тонны, оставшуюся после Второй мировой войны.

Чиновники заявили, что средневековый центр города будет закрыт 25 декабря на неопределенный период времени. Местные школы и другие объекты готовы приютить людей, которые нуждаются в жилье.

Нахождения боеприпасов, оставшихся после войны, в Германии не в диковинку, но это самая большая по количеству людей эвакуация. В 2011 году около 45 тысяч жителей были эвакуированы для извлечения бомбы в городе Кобленц.