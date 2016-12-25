В России ищут самолет Минобороны Ту-154, который пропал после взлета из Сочи

Российский самолет Ту-154 пропал после взлета из Адлера, на борту находится 91 человек. Об этом сообщили в воскресенье российским журналистам в пресс-службе Минобороны России. Российские СМИ сообщают о проведении поисковых операций в районе поиска пропавшего с радаров самолета.

«При выполнении планового перелета с аэродрома в городе Адлер в 05:40 (мск), после взлета, пропала отметка... самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа. К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах», – цитирует сообщение ТАСС.

Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание с руководством Вооруженных сил по организации поисков пропавшего в районе Сочи Ту-154.

На официальном сайте Минобороны России о судьбе самолета сообщений нет.