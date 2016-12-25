Немецкая полиция освободила задержанных косовцев: не хватает доказательств подготовки к теракту

Полиция в немецком городе Эссене заявила 24 декабря, что освободила задержанных накануне двух братьев в возрасте 28 и 31 год, которые приехали из Косово. Согласно заявлению правоохранителей, им не хватает доказательств для обвинения этих мужчин в подготовке теракта на территории Германии.

23 декабря полиция заявляла, что по наводке спецслужб задержала косовцев, которые якобы планировали теракт в торговом центре в соседнем городе Оберхаузен.

Ранее на этой неделе 12 человек погибли, десятки были ранены, когда грузовик въехал в рождественская ярмарка в Берлине. Среди погибших был и гражданин Украины.