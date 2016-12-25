Новый год дома планируют встретить 70% россиян – опрос

Согласно социологического опросу «Левада-центра», 70% россияне встретят этот Новый год в кругу семьи дома и только 3% готовы отметит праздник за рубежом.

Для сравнения, самый большой процент празднующих Новый год дома был в 2006-2008 годах – 74, в 2010 году домашний праздник предпочли 68% – это наименьший показатель с 2005 года. самое большое количество празднующих Новый год за рубежом было в 2012 году – 4%, наименьшее – 1% – в 2014 году.

В новогодние каникулы начала 2017 года отдыхать дома намерены 60% опрошенных, домашними делами займутся 17%, поездку к друзьям и знакомым по России запланировали 15% респондентов, 8% в это время будут продолжать работать, в зарубежную поездку отправятся 4% жителей России.

Опрос проведен 9 по 12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.