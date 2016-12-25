Среди погибших на борту ТУ-154 Аксенов отметил ансамбль, выступавший во время «русской весны» в Крыму

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родственникам погибших, в связи с крушением самолета Минобороны России ТУ-154 над Черным морем. При этом Аксенов отметил состав ансамбля, который был на борту, а во время «русской весны» в Крыму первым выступал в поддержку событий на полуострове.

«По информации СМИ, в списке жертв катастрофы – журналисты ведущих телеканалов, известный врач и благотворитель Елизавета Глинка, артисты ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова. Крымчане хорошо знают и любят этот прославленный коллектив, который в марте 2014 года одним из первых выступил на полуострове с концертом в честь воссоединения Крыма с Россией», – написал Аксенов в Фейсбуке.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России потерпел крушение утром 25 декабря во время набора высоты после взлета из Адлера в 05:40 по московскому времени. Лайнер направлялся в Сирию, на его борту находились 92 человека. Участники ансамбля песни и пляски имени Александрова должны были выступать в Алеппо.

По данным Минобороны России, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи в Черном море на глубине 50-70 метров. Комиссия по расследованию крушения Ту-154 рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии произошедшего.

В России 26 декабря объявлен траурным днем.