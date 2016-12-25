Россия: обнаружены тела 10 человек с борта самолета Ту-154

Министерство обороны России в воскресенье во второй раз уточняет список людей, находившихся на борту военного самолета ТУ-154, пропавшего утром с радаров, обломки которого были обнаружены в Черном море. По последним данным российских военных, на борт самолета сели 92 человека, как сообщалось изначально, а не 93.

«Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается ... По уточненным данным, в настоящее время на борт спасательного судна поднято 10 тел погибших», – говорится в сообщении Минобороны России.

Поисково-спасательная операция продолжается. Сообщается, что погодные условия в районе проведения работ благоприятные.

Президент России Владимир Путин объявил в понедельник, 26 декабря, в стране общенациональный траур по погибшим.

Самолет ТУ-154 Министерства обороны России пропал с экранов радаров вскоре после взлета 25 декабря в 5:40 по местному времени из южного города Адлер на пути к российской авиабазе Хмеймим, вблизи сирийского города Латакия.

На борту были 8 членов экипажа и 84 пассажиров, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и девять российских журналистов. Среди пассажиров самолета была и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также под прозвищем «Доктор Лиза». На российской военной авиабазе в Сирии был запланирован новогодний концерт. Позже стало известно, что фрагменты самолета обнаружили за 1,5 километра от побережья города Сочи в Черном море.