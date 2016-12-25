Папа Римский призвал к выполнению обязательств сторонами конфликта на востоке Украины

Папа Римский Франциск призвал к выполнению обязательств сторонами конфликта на востоке Украины для установления мира. Об этом он сказал с балкона базилики Святого Петра в Ватикане во время нынешнего традиционного послания Urbi et Orbi по случаю праздника Рождества Христова по западному обряду.

«Мир мужчинам и женщинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта в восточной Украине, где неотложным является общее желание принести облегчение населению и выполнить взятые на себя обязательства», – сказал папа.

В своем послании он вспомнил о странах и территории, жители которых сейчас больше всего страдают от внутренних, вооруженных конфликтов, войн, гуманитарного кризиса – о Сирии и отдельно городе Алеппо, о Святой Земле (Израиль), Ираке, Ливии, Йемене, Нигерии, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Колумбии, Венесуэле, Мьянмуе, Корейском полуострове.

«Сегодня эта весть расходится по всей земле, желая достичь всех народов, особенно тех, которые ранены войнами и острыми вооруженными конфликтами, и тех, что сильнее всего чувствуют стремление мира ... Мир тем, кто получил ранения или потерял дорогих лиц в жестоких терактах, которые посеяли страх и смерть в сердцах многих стран и городов», – обратился глава Римо-католической церкви к тысячам верующих, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. По данным ООН, на Донбассе тех пор погибли более 9,6 тысячи человек, более 22 тысяч были ранены.

Сегодня, 25 декабря, верующие западного обряда празднуют Рождество Христово.