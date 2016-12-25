На борту Ту-154 была артистка из Татарстана – СМИ

На борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны России была артистка из Казани Ралина Гильманова, сообщает Idel.Реалии со ссылкой на местные СМИ.

«Выпускница Казанского хореографического училища выступала в ансамбле имени Александрова, который направлялся в Сирию на самолете для выступления. Известно, что 22-летняя девушка летела со своим возлюбленным, также участником коллектива, с которым они собирались в ближайшем будущем сыграть свадьбу», – говорится в сообщении.

Самолет ТУ-154 Министерства обороны России пропал с экранов радаров вскоре после взлета 25 декабря в 5:40 по местному времени из южного города Адлер на пути к российской авиабазе Хмеймим, вблизи сирийского города Латакия.

На борту были 8 членов экипажа и 84 пассажиров, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и девять российских журналистов. Среди пассажиров самолета была и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также под прозвищем «Доктор Лиза». На российской военной авиабазе в Сирии был запланирован новогодний концерт. Позже стало известно, что фрагменты самолета обнаружили за 1,5 километра от побережья города Сочи в Черном море.

По информации Минобороны России, на борт спасательного судна уже поднято 10 тел погибших.

Поисково-спасательная операция продолжается. Сообщается, что погодные условия в районе проведения работ благоприятные.

Президент России Владимир Путин объявил в понедельник, 26 декабря, в стране общенациональный траур по погибшим.