Экс-глава СБУ не исключает взрыва на борту Ту-154

Бывший глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук предположил, что на борту потерпевшего крушения возле Сочи Ту-154 произошел взрыв. Эту версию Марчук озвучил в Facebook.

«Если связь с экипажем пропала одновременно с пропаданием самолета с радаров, то это может означать, что весь экипаж (8 человек) погиб одновременно и моментально. А это может означать, что произошел взрыв в или близко к носовой части самолета и весь экипаж погиб внезапно, или самолет внезапно развалился и розгерметизировался из каких-то других причин», – пишет Марчук.

Бывший глава СБУ добавил, что в случае развала самолета по техническим причинам, как правило, это начинается не с носовой части, и экипаж имеет секунды, чтобы сообщить о происшествии.

По словам Марчука, «черные ящики» найти достаточно просто, ведь они подают импульсные сигналы в течение 30 дней, и соответствующие поисковые приборы «слышат» и «видят» их даже из морской глубины до 1 километра. А на месте катастрофы глубина моря 70 метров.

«Так называемые черные ящики (в действительности они красные) россияне найдут быстро. Один из них пишет все переговоры экипажа между собой и землей, а второй фиксирует очень много технических параметров самолета в течение всего полета. Но сообщат ли россияне об истинной причине аварии – увидим», – написал Марчук.

В Совете Федерации и Государственной думе России заявляют, что версия теракта на борту потерпевшего в районе Сочи крушение Ту-154 исключена. Представители комитетов по обороне в обеих палатах парламента – Виктор Озеров и Андрей Красов – объясняют это тем, что самолет принадлежал Министерству обороны и являлся «охраняемым объектом». Они призвали дождаться выводов специальной комиссии, которая занимается расследованием причин крушения лайнера, сообщает Радио Свобода.

Самолет ТУ-154 Министерства обороны России пропал с экранов радаров вскоре после взлета 25 декабря в 5:40 по местному времени из южного города Адлер на пути к российской авиабазе Хмеймим, вблизи сирийского города Латакия.

На борту были 8 членов экипажа и 84 пассажиров, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и девять российских журналистов. Среди пассажиров самолета была и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также под прозвищем «Доктор Лиза». На российской военной авиабазе в Сирии был запланирован новогодний концерт. Позже стало известно, что фрагменты самолета обнаружили за 1,5 километра от побережья города Сочи в Черном море.

По информации Минобороны России, на борт спасательного судна уже поднято 10 тел погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.