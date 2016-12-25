В Симферополе задержали подозреваемого в серии краж из магазинов

В Симферополе задержали мужчину, совершившего серию краж изысканных и дорогостоящих аксессуаров для дома из магазинов города, сообщает пресс-служба российского МВД по Крыму.

«В полицию поступило 4 подобных заявления о похищении из магазинов настольных часов, постельного белья, подсвечников и кожаного ремня. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе.

Как было установлено сотрудниками полиции, злоумышленник войдя в магазин, реализующий элитную продукцию, отвлекал внимание продавца, и в удобный момент, похищал с полок понравившуюся вещь.

Сотрудники российской полиции установили причастность к совершению данного преступления 38-летнего местного жителя. Мужчина ранее неоднократно судим за совершение краж из магазинов элитной парфюмерии.

По словам задержанного, похищенное имущество он сбывал на Центральном рынке Симферополя. Вырученные деньги тратил на собственные нужды. Задержанный дал признательные показания в совершении преступлений.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1ст.158 УК России – кража. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.