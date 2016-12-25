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Ельченко: строительство израильских поселений на палестинских территориях противоречит международному праву

Владимир Ельченко

Владимир Ельченко

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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявляет, что строительство израильских поселений на палестинских территориях, отказаться от которого призвала Израиль Совет Безопасности ООН в своей резолюции, противоречит международному праву.

«Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву как и оккупация Крыма Россией! Украина понимает Израиль во многих принципиальных вопросах, но партнерство должно быть выше, чем интиги» – написал Ельченко в Твиттере.

Накануне 14 из 15 членов Совбеза ООН, в том числе и Украина, проголосовали за резолюцию с призывом к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях. США воздержались при голосовании, но при этом не воспользовались правом вето, сообщает Радіо Свобода.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал воздержание во время голосования США в ООН «позорной антиизраильской засадой», а резолюцию – «безумной».

В СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Израиля отменил визит своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль. Сообщалось, что отмена поездки связана с ситуацией вокруг голосования в Совете безопасности ООН за резолюцию по израильских поселениях.

Спикер украинского премьера заявил, что Гройсман перенес свой визит в Израиль, запланированный на 27-28 декабря, но не уточнил, что именно стало причиной переноса визита.

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