Радио Крым.Реалии: «Я – Крым»: о чем говорит новый логотип полуострова

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о новом туристическом логотипе Крыма, который представили подконтрольные России власти полуострова. Как обычно брендируют курортно-туристические регионы? Сколько стоит создание логотипа, и как его оценивают эксперты?

Все это ведущий Павел Казарин обсуждает со специалистом по общественным коммуникациям – Митей Гуриным, а также экс-министром курортов и туризма Крыма – Александром Лиевым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.