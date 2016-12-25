Родственников нападавших на Грозный отпустили – правозащитник

Руководитель Human Rights Analysis Center в Осло Ахмед Гисаев написал в Фейсбуке, что удерживаемые родственники нападавших на Грозный молодых людей отпущены на свободу.

«В Чечне российские власти сегодня около 01:00 часа ночи освободили захваченных заложников, которых держали в Старопромысловском РОВД в первое время. А после публикации в СМИ, заложников развезли по разным РОВД в Чеченской Республики. Напомню, что после недавних столкновений в Грозном, российские власти взяли в заложники родственников убитых», – пишет правозащитник.

Заложников силой удерживали более недели силовики. Общее количество заложников превышало 100 человек, среди них были люди преклонного возраста, больные и нуждающиеся в специальном уходе, сообщает Кавказ.Реалии.

Боевое столкновение в столице Чечни произошло 17 и 18 декабря 2016 года.