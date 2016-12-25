В Севастополе спустили на воду цветы в память жертв авиакатастрофы Ту-154

Севастопольцы спустили на воду Черного моря с Графской пристани цветы в память жертв авиакатастрофы Ту-154. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь российского молодежного парламента Севастополя Ирина Хомякова.

«Был гражданский порыв собраться, потому что Севастополь скорбит со всей страной, мы решили организовать такую акцию, разослали информацию, чтобы в 19 часов все, кто хочет почтить память погибших наших соотечественников, приходили на Графскую пристань. Люди пришли, откликнулись, началась акция с минуты молчания, потом мы зажгли свечи и спустили на воду цветы», – сказала Хомякова.

Она отметила, что было очень приятно видеть большое количество людей.

«Было много молодежи, люди приходили с детьми, все молодежные общественные организации пришли. На момент начала акции было около 300 человек», – добавила Хомякова.

Самолет ТУ-154 Министерства обороны России пропал с экранов радаров вскоре после взлета 25 декабря в 5:40 по местному времени из южного города Адлер на пути к российской авиабазе Хмеймим, вблизи сирийского города Латакия.

На борту были 8 членов экипажа и 84 пассажиров, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и девять российских журналистов. Среди пассажиров самолета была и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также под прозвищем «Доктор Лиза». На российской военной авиабазе в Сирии был запланирован новогодний концерт. Позже стало известно, что фрагменты самолета обнаружили за 1,5 километра от побережья города Сочи в Черном море.

По информации Минобороны России, на борт спасательного судна уже поднято 11 тел погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.