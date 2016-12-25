Аксенов перенес итоговую пресс-конференцию в связи с трауром

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов перенес намеченную на 26 декабря пресс-конференцию по итогам года «в связи с общенациональным трауром по жертвам катастрофы Ту-154», сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе под Сочи.

Самолет ТУ-154 Министерства обороны России пропал с экранов радаров вскоре после взлета 25 декабря в 5:40 по местному времени из Адлера на пути к российской авиабазе Хмеймим, вблизи сирийского города Латакия.

На борту были 8 членов экипажа и 84 пассажиров, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и девять российских журналистов. Среди пассажиров самолета была и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также под прозвищем «Доктор Лиза». На российской военной авиабазе в Сирии был запланирован новогодний концерт.

Позже стало известно, что фрагменты самолета обнаружили за 1,5 километра от побережья города Сочи в Черном море.

По информации Минобороны России, на борт спасательного судна уже поднято 11 тел погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.

Около 200 человек проводят мониторинг Черноморского побережья в районе поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Информагентство ТАСС со ссылкой на свои источники в спецслужбах России, сообщает, что версия теракта не является основной в расследовании крушения Ту-154.

Ранее бывший глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук предположил, что на борту потерпевшего крушения возле Сочи Ту-154 произошел взрыв.



