Председатель Еврокомиссии Юнкер выразил соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой Ту-154

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 у побережья Сочи.



«С глубокой скорбью узнал о гибели стольких людей в современном самолете, который потерпел крушение над Черным морем. В этот день, мои мысли с погибшими, их семьями и близкими. От меня лично и от имени Европейской комиссии хотел бы выразить вам – и через вас всей нации – мои искренние соболезнования», – говорится в заявлении Юнкера.

Самолет Ту-154 министерства обороны России пропал с экранов радаров вскоре после взлета сегодня в 5:40 по местному времени из южного города Адлер, на пути к российской авиабазе Хмеймим, вблизи сирийского города Латакия.



На борту были 8 членов экипажа и 84 пассажира, в том числе музыканты Академического ансамбля русской армии имени Александрова и девять российских журналистов.

Среди пассажиров самолета была и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также под прозвищем «Доктор Лиза». На российской военной авиабазе в Сирии должен был пройти новогодний концерт. Позже стало известно, что фрагменты самолета обнаружили за 1,5 километра от побережья города Сочи в Черном море. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Как заявил министр транспорта России Максим Соколов, пока говорить что-то о причинах авиакатастрофы преждевременно.



В России 26 декабря объявили днем траура в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154.