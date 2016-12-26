В Ливадийском дворце планируют показать детям «Царскую елку»

В Ливадийском дворце 9 и 10 января для победителей конкурса «Рождественская открытка» планируют провести мероприятие «Царская елка». Об этом говорится на официальном сайте дворца-музея.

«В парадном вестибюле Ливадийского дворца будет установлена нарядная елка. Дети услышат традиционные рождественские гимны и колядки, примут участие в интерактивных играх. Далее в Белом зале Ливадийского дворца состоится спектакль «Рождественская звезда», после которого Дед Мороз и Снегурочка посмотрят подготовленные школьниками номера и вручат новогодние подарки», – говорится в сообщении.

Также 6 января во дворце анонсируют проведения мастер-класса по созданию кино «своими руками».

Как говорится на официальном сайте, участники прослушают небольшие лекции по актерскому мастерству и режиссуре.