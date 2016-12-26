В России объявили день траура по погибшим в военном самолете

В России 26 декабря проходит общенациональный день траура по людям, которые погибли утром 25 декабря в аварии военного самолета Ту-154, сообщает Радіо Свобода.



По официальным данным, погибли 92 человека, более двух третей из жертв катастрофы – артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, которые должны были дать концерт для российских военных, воюющих на территории Сирии вместе с силами режима Башара Асада.



На борту самолета были восемь членов экипажа, шесть других военнослужащих, девять журналистов российских телеканалов – «Звезда», НТВ и Первого канала. Также среди погибших – член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также под прозвищем «Доктор Лиза».

В Москве люди продолжают возлагать цветы и зажигать свечи перед концертным залом, где ансамбль имени Александрова часто выступал.



Фрагменты самолета были обнаружены менее чем в двух километрах от побережья Сочи на глубинах от 50 до 70 метров. По состоянию на начало суток 26 декабря только 11 тел погибших в авиакатастрофе были найдены. Также спасатели ищут черные ящики самолета, которые помогут выяснить обстоятельства трагедии.