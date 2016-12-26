До 76 возросло число жертв суррогатного алкоголя в российском Иркутске

До 76 человек возросло число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске, сообщают местные чиновники.

«Семьдесят шесть человек скончались от отравлений косметическим средством «Боярышник» начиная с 18 декабря по 26 декабря. На лечении находятся 18 человек. Выписались 20, еще девять отказались от лечения и ушли из медучреждений. 123 – общее число пострадавших. Доставлены за выходные два человека», – сообщили в пресс-службе минздрава.

В больницах остаются 18 человек.

Пострадавшие стали поступать в больницы Иркутска с 17 декабря. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело, сейчас задержаны 19 человек.