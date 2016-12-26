Правительство Севастополя одобрило проект закона о туризме – СМИ

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя одобрило проект закона о туризме и туристской деятельности, сообщает Крыминформ.

«Мы подготовили проведение заседания с представителями туристического бизнеса, общественными организациями и заинтересованными органами исполнительной власти. Такое заседание состоится 9 января», – сказала начальник управления развития туристической индустрии Лариса Дудкина.

Подконтрольный Кремлю и.о. губернатора Дмитрий Овсянников на реплику председателя Заксобрания Екатерины Алтабаевой о том, что проект закона требует внимательного изучения и не обсуждался на совете законодателей, заявил о том, что между первым и вторым чтением будет время для поправок.

Вице-губернатор Юрий Кривов в свою очередь сообщил, что в Законодательном собрании аннексированного Севастополя в начале января планируются общественные слушания по проекту туристического закона.

В ноябре правительство Севастополя приняло программу развития культуры и туризма на 2017-2020 годы стоимостью 4,3 млрд рублей.



