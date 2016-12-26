Британский поп-певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет

Британский поп-певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 года в своем доме в английском графстве Оксфордшир, сообщает Радіо Свобода.

Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на агента Майкла Синди Бергер, певец «мирно скончался у себя дома» 25 декабря. Менеджер Майкл Липпман сказал, что причиной смерти была сердечная недостаточность. Полиция не нашла никаких подозрительных обстоятельств его смерти.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов. За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии «Грэмми» и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.