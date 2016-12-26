Минтранс России назвал основные версии крушения Ту-154

Причинами крушения Ту-154 могло быть техническое состояние самолета или ошибка пилотирования. Теракт не входит в основные версии катастрофы. Об этом на брифинге 26 декабря заявил министр транспорта России Максим Соколов, сообщают РИА Новости.

«Целью работы правительственной комиссии не является установление причин, которые привели к данной катастрофе. Однако хочу сказать, что для организации работы нам необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом. Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования», – сообщил Соколов.

Он подчеркнул, что причины устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.

По официальным данным, погибли 92 человека, более двух третей из жертв катастрофы – артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, которые должны были дать концерт для российских военных, воюющих на территории Сирии вместе с силами режима Башара Асада.



На борту самолета были восемь членов экипажа, шесть других военнослужащих, девять журналистов российских телеканалов – «Звезда», НТВ и Первого канала. Также среди погибших – член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также под прозвищем «Доктор Лиза».

Фрагменты самолета были обнаружены менее чем в двух километрах от побережья Сочи на глубинах от 50 до 70 метров. По состоянию на начало суток 26 декабря только 11 тел погибших в авиакатастрофе были найдены. Также спасатели ищут черные ящики самолета, которые помогут выяснить обстоятельства трагедии.