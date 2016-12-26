В Евпатории 25 декабря прошло торжественное открытие мемориальной доски Владимиру Высоцкому. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

В мероприятии приняли участие представители местных властей, крымские барды и почитатели творчества Высоцкого.

«Открытие памятной доски – весомое событие в культурной жизни города, которое имеет большое значение для евпаторийцев и гостей курорта», – сказала подконтрольная Кремлю председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко

Авторы памятника – крымский скульптор Константин Цихиев и архитектор Алексей Комов. Доска размещена на улице Караимской, где 44 года назад проходили съемки фильма «Плохой хороший человек» по рассказу Антона Чехова «Дуэль». Одну из главных ролей в этом фильме сыграл Владимир Высоцкий.