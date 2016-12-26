Новый логотип Крыма понятен только крымчанам – эксперт

В новом логотипе Крыма авторы неудачно использовали контур полуострова, который будет понятен только крымчанам. Об этом в утреннем эфире Радио Крым. Реалии рассказал экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.

«Этот логотип не будет распространятся больше ни в каких других регионах, потому что именно на территории Российской Федерации использовать контур Крыма – это еще кое-как и то,там большинство людей не знают, что этот контур – контур Крыма. Лишь в Крыму он будет восприниматься», – подчеркнул Лиев.

Другой собеседник программы – специалист по общественным коммуникациям Митя Гурин рассказал, что новый логотип аннексированного полуострова не несет никакого смысла, хотя должен выполнять определенные задачи.

«Бренд не ограничивается логотипом, бренд – это объяснение зачем нужна эта территория, почему вы должны выбрать ее в конкурентной борьбе, а не какую – то другую. Это смысл брендинга и логотип здесь один из 30 инструментов, который в брендинге используют», – сказал он.

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По мнению Гурина, для того, чтобы продавать территорию, необходимо найти правильный образ. Среди удачных примеров он назвал логотип штата Нью-Йорк и Парижа.

«Эйфелева башня, которая тоже растиражирована огромным количеством копий, и которая успешно продает Париж. Где в мире не знают Эйфелеву башню? Надо понимать, что совершенно не обязательно рисовать какой-то логотип для того, чтобы это помогло продавать территорию. Просто нужно найти правильный образ который будет это делать», – подчеркнул он.

В Симферополе 19 декабря состоялась презентация нового логотипа Крыма. На создание бренда «Крым» из бюджета полуострова выделили 1 млн рублей. Как рассказала председатель Крымской организации Союза дизайнеров России Ольга Степанова, бренд состоит из трех частей: платформа бренда, фирменный стиль и графическая часть, а также концепция продвижения. Итогом этой работы стала разработка бренд-лайна Крыма, который звучит как «Я.Крым. Точка притяжения».