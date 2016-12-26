В Севастополе в результате пожаров и ДТП погибли три человека

В результате дорожно-транспортных происшествий и пожаров в Севастополе за прошлую неделю погибли три человека. Об этом 26 декабря заявил подконтрольный Кремлю и.о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения в Севастополе Евгений Поляков, сообщает Крыминформ.

«За отчетный период (19-25 декабря) в Севастополе произошло пять пожаров, на которых погибли два человека. Горели в основном квартиры и частные дома. Произошло 69 дорожно-транспортных происшествий – травмированы 13 человек, погиб один», – сказал Поляков.

Чиновник отметил, что 19 декабря водитель легкового автомобиля, «двигаясь задним ходом во дворе, совершил наезд на пешехода, женщина получила черепно-мозговую травму и скончалась в больнице».

По информации Полякова, с начала года произошло снижение количества пожаров на 14% и дорожно-транспортных происшествий на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают о росте количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах