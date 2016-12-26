В Крыму сообщают об отмене торжественных мероприятий из-за траура по погибшим в военном самолете

Во всех крымских учреждениях 26 декабря в связи с трауром по погибшим в военном самолете Ту-154 приспущены флаги, отменены и будут перенесены торжественные мероприятия и детские утренники. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«Также перенесена запланированная на этот день итоговая пресс-конференция Сергея Аксенова. На телеканалах и радиостанциях Крыма пересмотрена сетка вещания, сняты с эфира развлекательные программы», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что российский глава Крыма Сергей Аксенов 26 декабря, «в день общенационального траура, примет участие в панихиде по погибшим в результате крушения самолета Ту-154, которая состоится в Александро-Невском соборе».

Самолет Ту-154 министерства обороны России пропал с экранов радаров вскоре после взлета 25 декабря в 5:40 по местному времени из южного города Адлер, на пути к российской авиабазе Хмеймим, вблизи сирийского города Латакия.



На борту были 8 членов экипажа и 84 пассажира, в том числе музыканты Академического ансамбля русской армии имени Александрова и девять российских журналистов.

Среди пассажиров самолета была и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также под прозвищем «Доктор Лиза». На российской военной авиабазе в Сирии должен был пройти новогодний концерт. Позже стало известно, что фрагменты самолета обнаружили за 1,5 километра от побережья города Сочи в Черном море. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Как заявил министр транспорта России Максим Соколов, пока говорить что-то о причинах авиакатастрофы преждевременно.



В России 26 декабря объявили днем траура в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154.