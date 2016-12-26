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Новости

В Крыму намерены провести расследование по факту загрязнения сельхозземель

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Российская прокуратура Крыма инициировала расследование по факту загрязнения одного гектара сельхозземель отходами. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что предприятие, не имея разрешения на размещение, утилизацию отходов, осуществляло деятельность по сбору и вывозу мусора, который складировало на землях сельскохозяйственного назначения на территории Железнодорожненского сельского поселения (Бахчисарайский район)», – отметили в ведомстве.

По расчетам специалистов, «ущерб от химического загрязнения почти 1 га сельхозземль составляет 10 млн рублей».

В пресс-службе добавили, что материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования.

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