ГПУ: дело против двух военных из Крыма передали в суд

Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Александра Баранова и Максима Одинцова. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, их обвиняют в нарушении присяги и переходе на сторону страны-агрессора.

«Бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказа о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС России», – говорится в сообщении.

Дело против бывший украинских военных возбуждено по статьям «дезертирство» и «государственная измена».

Служба безопасности Украины сообщала, что Одинцова и Баранова задержали 20 ноября на административной границе с аннексирована Крымом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине. Суд принял решение об их аресте на два месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил.

В то же время Министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевской области Одинцова и Баранова, которые, как говорится в сообщении, являются российскими военными.