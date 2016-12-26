Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Крымские спасатели оказали помощь травмированному ребенку на Ангарском перевале

Иллюстрационнео фото

Иллюстрационнео фото

Смотреть комментарии

Крымские спасатели оказали помощь девочке, которая получила травмы при катании на санках. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

В ведомстве отмечают, что 25 декабря спасателям Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», поступила информация о том, что при катании на санках девочка 2004 года рождения получила травму позвоночника и самостоятельно передвигаться не может.

«К месту происшествия немедленно выдвинулась группа спасателей Симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС» в составе четырех человек. Спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшей, посредством жестких носилок эвакуировали девочку и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в период выходных и праздничных дней, а также в связи с понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий на полуострове аварийно-спасательные отряды «КРЫМ-СПАС» проводят патрулирование горно-лесной зоны полуострова.

Recommended

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Наверх
XS
SM
MD
LG