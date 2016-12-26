Крымские спасатели оказали помощь травмированному ребенку на Ангарском перевале

Крымские спасатели оказали помощь девочке, которая получила травмы при катании на санках. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

В ведомстве отмечают, что 25 декабря спасателям Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», поступила информация о том, что при катании на санках девочка 2004 года рождения получила травму позвоночника и самостоятельно передвигаться не может.

«К месту происшествия немедленно выдвинулась группа спасателей Симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС» в составе четырех человек. Спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшей, посредством жестких носилок эвакуировали девочку и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в период выходных и праздничных дней, а также в связи с понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий на полуострове аварийно-спасательные отряды «КРЫМ-СПАС» проводят патрулирование горно-лесной зоны полуострова.