Тысячи спасателей привлечены к поисковой операции из-за падения самолета в России

Тысячи спасателей ищут тела 92 погибших в результате катастрофы российского военного самолета Ту-154, который 25 декабря упал в Черное море на пути в Сирию, сообщает Радіо Свобода.

К поискам, во время которых надеются обнаружить также «черные ящики» самолета, привлеченны 3500 человек, а также корабли, авиационная техника.

По данным министерства обороны России, поисковая операция в районе авиакатастрофы продолжалась в течение ночи. По состоянию на утро 26 декабря обнаружили 11 тел погибших и 154 фрагмента самолета.

В ведомстве сообщили, что специалистам удалось более точно определить район падения самолета. Однако поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется «широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна».

Ранее министр транспорта России Максим Соколов, который возглавил правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154, сообщил, что Следственный комитет России отрабатывает все возможные причины авиакатастрофы, в том числе версию теракта, но говорить об этом преждевременно.

Власти России предполагают, что погибли все 92 человека, находившиеся на борту самолета, в том числе 68 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись на сирийскую базу Хмеймим, чтобы выступить перед российскими военнослужащими с праздничным концертом. Среди жертв катастрофы была и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза».

По словам представителя Минобороны России Игорь Конашенкова, самолет исчез с экранов радаров через две минуты после вылета из сочинского аэропорта Адлер.

В России 26 декабря объявлено днем траура.