В Ленинском районе Крыма в Щелкино 22 декабря 2016 года после капитального ремонта состоялось торжественное открытие Щелкинской детской школы искусств. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Ленинского района.

«Это первое учебное заведение дополнительного образования в Крыму отремонтированное, что называется «с нуля». Денежные средства в сумме 13 млн 840 тысяч рублей поступили из бюджета полуострова», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе рассказали, что постановлением подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма директору школы искусств Станиславу Белюге присвоили звание «Заслуженный работник культуры Крыма».

«После торжественной церемонии перерезания красной ленточки вместе с преподавателями, учащимися, родителями, жителями города Щелкино были осмотрены все учебные кабинеты. Школа имеет специализированные учебные классы с новой мебелью, а также два концертных зала – театральный и музыкальный по 72 посадочных места», – добавили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».