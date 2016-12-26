На суде по «делу Чийгоза» продолжают исследовать фотографии – Полозов

В аннексированном Крыму на очередном судебном заседании по «делу Чийгоза» продолжается исследование вещественных доказательств – фотографий о событиях 26 февраля 2014 года возле Верховной Рады Крыма. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов на видео, опубликованном в Фейсбуке.

«Фотографии охватывают небольшой период времени – с 12:47 до 12:57. На представленных фотографиях мы не обнаружили Ахтема Чийгоза, также мы не обнаружили свидетеля, хотя присутсвовали фотографии панорамного характера, которые охватывают весь внутренний двор. На фотографиях мы не видели черно-красного флага, о котором говорили множество свидетелей-потерпевших», – рассказал Полозов.

По его словам, на фотографиях не наблюдается никаких насильственных действий, как и предметов для насилия.

Слудующее заседание анонсируют на 27 декабря, начало в 9:30.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.