В российском Иркутске возросло количество жертв косметического средства «Боярышник»

В результате отравления косметическим средством «Боярышник» в российском Иркутске погиб еще один человек. Количество жертв возросло до 77. Об этом рассказала пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Татьяна Шкурская, сообщает Радіо Свобода.

По данным министерства, в настоящее время в больницах остаются 16 человек.

Ранее сообщалось о 76 погибших и 18 госпитализированных.

Люди с отравлением начали обращаться в больницы Иркутска с 17 декабря. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый. По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас задержали 19 человек.

В Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации и запретили продажу любых спиртосодержащих непищевых жидкостей.