Крымские школы начали регистрацию на российскую ГИА для 9 классов

В крымских школах с сегодняшнего дня начинается регистрация учащихся на российскую государственную итоговую аттестацию (ГИА) для 9 классов школ. Регистрация продлится до 1 марта 2017 года, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

ГИА будет включать в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также два дополнительных экзамена по выбору: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), родной язык, родная литература.

Заявление на сдачу ГИА с указанием перечня предметов подается учащимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями).

ГИА является обязательной для всех выпускников 9 классов.

Примерно 150-180 крымских школ пока не соответствуют требованиям Роскомобразования и не могут получить лицензию на образовательную деятельность в полном соответствии с требованиями российского законодательства. Поэтому был принят закон об отсрочке правил по лицензированию для крымских школ до 2018 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



