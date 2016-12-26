Крымский депутат назвал провальной работу за год российской администрации Симферополя

Депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета Крыма от КПРФ Степан Кискин назвал провальной работу российской администрации столицы полуострова за 2016 год. Об этом Крым.Реалии сообщила пресс-служба Кискина.

Оценку работы фактической исполнительной власти города депутат дал во время выступления на сессии нынешнего горсовета.

По словам Кискина, детальное изучение отчета фактического главы администрации Симферополя и мониторинг актуальных проблем города «приводит к мысли о провальной работе, проводимой горадминистрацией в 2016 году».

«Нельзя гордо именоваться главой администрации, если даже подотчетные тебе коммунальные службы не в состоянии привести в порядок лестничные ступеньки на парадном входе в городской совет. Если уж не в состоянии привести в порядок лестницу в представительный орган города, то и обустроить Симферополь нельзя и подавно... Судя по тому, как отвратительно убирается снег в городе и плохо посыпаются дороги, симферопольская администрация просто ждет, чтобы снежный покров сам по себе растаял. Надо бы отразить главе администрации в годовом отчете, как он организовал снегоуборочную компанию в декабре этого года», – заявил Кискин.

Также депутат отметил неудовлетворительным благоустройсво набережных рек Большой Салгир и Малый Салгир, и массовое размещение нестационарных торговых точек в подземных переходах Симферополя, которые «пожароопасны, нарушают санитарные и технические нормы».

Кискин считает проявлением «наплевательского отношения к горожанам» то, что за декабрь 2016 года назначенному Кремлем главе симферопольской администрации Геннадию Бахареву была начислена премия в размере 165 % от оклада.

«Начислять такую премию после провальной уборки снежно-ледяного покрова – просто наплевательское отношение к горожанам», – подчеркнул Кискин.

Ранее в Симферополе заявляли о намерении подвести предварительные итоги служебной проверки относительно некачественной работы коммунальщиков по уборке улиц от снега и льда.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов уже назвал работу коммунальных служб отвратительной.