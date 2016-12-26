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Крымский депутат назвал провальной работу за год российской администрации Симферополя

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Депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета Крыма от КПРФ Степан Кискин назвал провальной работу российской администрации столицы полуострова за 2016 год. Об этом Крым.Реалии сообщила пресс-служба Кискина.

Оценку работы фактической исполнительной власти города депутат дал во время выступления на сессии нынешнего горсовета.

По словам Кискина, детальное изучение отчета фактического главы администрации Симферополя и мониторинг актуальных проблем города «приводит к мысли о провальной работе, проводимой горадминистрацией в 2016 году».

«Нельзя гордо именоваться главой администрации, если даже подотчетные тебе коммунальные службы не в состоянии привести в порядок лестничные ступеньки на парадном входе в городской совет. Если уж не в состоянии привести в порядок лестницу в представительный орган города, то и обустроить Симферополь нельзя и подавно... Судя по тому, как отвратительно убирается снег в городе и плохо посыпаются дороги, симферопольская администрация просто ждет, чтобы снежный покров сам по себе растаял. Надо бы отразить главе администрации в годовом отчете, как он организовал снегоуборочную компанию в декабре этого года», – заявил Кискин.

Также депутат отметил неудовлетворительным благоустройсво набережных рек Большой Салгир и Малый Салгир, и массовое размещение нестационарных торговых точек в подземных переходах Симферополя, которые «пожароопасны, нарушают санитарные и технические нормы».

Кискин считает проявлением «наплевательского отношения к горожанам» то, что за декабрь 2016 года назначенному Кремлем главе симферопольской администрации Геннадию Бахареву была начислена премия в размере 165 % от оклада.

«Начислять такую премию после провальной уборки снежно-ледяного покрова – просто наплевательское отношение к горожанам», – подчеркнул Кискин.

Ранее в Симферополе заявляли о намерении подвести предварительные итоги служебной проверки относительно некачественной работы коммунальщиков по уборке улиц от снега и льда.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов уже назвал работу коммунальных служб отвратительной.

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