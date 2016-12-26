Жадан: сбор денег на поездку для матери Кольченко – это вклад в нашу независимость

Украинский поэт, писатель и переводчик Сергей Жадан считает, что сбор денег на поездку для матери политзаключенного Александра Кольченко, является значимым вкладом в борьбу за независимость Украины.

«Для нас («Жадан и Собаки» – КР) было очень важно, что весь этот тур был связанный с именем Саши Кольченко. Мы собирали деньги для его мамы. Приятно, что мы эти деньги собрали. Я надеюсь, что это будет небольшим, но конкретным вкладом в борьбу за нашу свободу, борьбу за нашу независимость», – сказал писатель в комментарии Крым.Реалии.

По словам Жадана, важно помнить о политзаключенных, потому что на их месте мог оказаться любой украинец.

«Поддерживать наших политзаключенных для нас естественно, это наши соотечественники. Это люди, на чьем месте мог оказаться любой из нас. Любой из тех, кто поддерживает единую, независимую Украину, кто выходил на митинги в Крыму, Донецке, Луганске, Харькове, или в других городах Украины. Любой из тех, кто не побоялся зимой-весной 2014 выходить с сине-желтыми флагами и говорить: «Я украинец, я гражданин Украины, это моя родина, и я не хочу здесь видеть никаких российских войск, не хочу звать Путина», – добавил он.

Музыканты группы «Жадан и Собаки» за время всеукраинского тура собрали сумму, которая позволит матери политзаключенного Александра Кольченко навестить его в российской колонии.

В ноябре украинский поэт, писатель и переводчик Сергей Жадан и музыканты группы «Жадан и Собаки» присоединились к инициированной Комитетом солидарности акции «Подари Саше встречу с мамой», призванной помочь матери политзаключенного проведать сына в российской колонии.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признают. Правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными.