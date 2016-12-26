В Симферополе сообщают о пополнении бюджета города на 500 млн рублей

В 2016 году бюджет аннексированного Симферополя пополнился почти на 500 млн рублей за счет сдачи в аренду и продажи земли и имущества муниципальной собственности. Об этом в своем ежегодном отчете сообщил подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, сообщает «Крыминформ».

«Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов составили почти 305 млн рублей, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городского округа и созданных ими учреждений – 81,7 млн рублей, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа – 23,3 млн рублей, доходы от реализации имущества – 4,4 млн рублей и доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности округа – почти 67,8 млн рублей», – говорится в отчете Бахарева.

В Симферополе 19 декабря 2016 года прошли публичные слушания по проекту бюджета Крыма на 2017 год, об этом сообщила подконтрольный Кремлю министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Согласно закону, принятому российскими властями Крыма, проведение публичных слушаний является обязательным, проводятся они публично и открыто в форме очного собрания.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».