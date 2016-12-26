Радио Крым.Реалии. Крушение ТУ-154: теракт или случайность?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают возможные причины и последствия крушения российского военного самолета. Почему ТУ-154 потерпел крушение над Черным морем, и может ли эта авиакатастрофа повлиять на внешнюю политику России? На эти вопросы ответят российский авиаэксперт Вадим Лукашевич и российский политолог, президент гуманитарного политологического центра «Стратегия» Александр Сунгуров. Ведущий: Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.