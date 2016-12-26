Под Севастополем обрушился застроенный дачами берег – СМИ

В поселке Кача под Севастополем в ночь на понедельник, 26 декабря, обрушилась часть застроенного берега, сообщает агентство «Новый День».

«Утром жители поселка обнаружили на пляже большие комья земли и части дачных построек, стоявших ранее на берегу, возвышающемся над пляжем. Жертв нет», – говорится в сообщении.

В издании подчеркнули, что берег в этом месте не укреплен противооползневыми конструкциями.

Об обрушении в Каче также сообщило местное издание «Примечания».

В ноябре текущего года подконтрольное Кремлю правительство Севастополя одобрило проект госпрограммы обеспечения общественной безопасности на 2017-2020 годы. В частности, планируется строительство защитных дамб на реках Бельбек, Черная, Кача, реконструкция подпорных стен в городе и укрепление 15 участков Черноморского побережья – общий объем финансирования программы составит 3,3 млрд рублей.