Омбудсмен России планирует посетить в Николаеве двух военных из Крыма – СМИ

Уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова планирует посетить в Николаеве бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Александра Баранова и Максима Одинцова. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины 26 декабря завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Александра Баранова и Максима Одинцова. Их обвиняют в нарушении присяги и переходе на сторону страны-агрессора.

Дело против бывших украинских военных возбуждено по статьям «дезертирство» и «государственная измена».

Служба безопасности Украины сообщала, что Одинцова и Баранова задержали 20 ноября на административной границе с аннексированным Крымом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине. Суд принял решение об их аресте на два месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил.

В то же время Министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевскую область Одинцова и Баранова, которые, как говорится в сообщении, являются российскими военными.

Ранее, 26 декабря, стало известно, что украинский омбудсмен Валерия Лутковская договорилась российским омбудсменом Татьяной Москальковой об организации посещений ими некоторых осужденных граждан России и Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях на территории Крыма и материковой Украины.