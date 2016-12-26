В Черном море обнаружено тело командира Ту-154 – СМИ

В российских СМИ появилась информация о том, что в Черном море обнаружили тело Романа Волкова, командира потерпевшего крушение Ту-154 Министерства обороны России. Для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы останки пилота, как ожидается, доставят в Москву, сообщает Радио Свобода.

Пилот Роман Волков являлся летчиком первого класса. Его общий налет превышал три тысячи часов.

В Москву уже прибыл первый самолет с телами жертв авиакатастрофы. Один погибший опознан, его имя не называется. Всего за два дня в районе крушения самолета в Черном море были обнаружены 13 тел. Поисковые работы продолжаются. В полутора километрах от берега на глубине в 25 метров спасатели нашли обломки лайнера.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов, который возглавил правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154, сообщил, что Следственный комитет России отрабатывает все возможные причины авиакатастрофы, в том числе версию теракта, но говорить об этом преждевременно.

Власти России предполагают, что погибли все 92 человека, находившиеся на борту самолета, в том числе 68 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись на сирийскую базу Хмеймим, чтобы выступить перед российскими военнослужащими с праздничным концертом. Среди жертв катастрофы была и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза».

По словам представителя Минобороны России Игорь Конашенкова, самолет исчез с экранов радаров через две минуты после вылета из сочинского аэропорта Адлер.

В России 26 декабря объявлено днем траура.