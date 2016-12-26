Севастопольскому дельфинарию снова подняли арендную плату до 1,5 млн рублей в месяц

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя 26 декабря дало согласие на заключение договора аренды с ООО «Страна Дельфиния» по рыночной стоимости, сообщает «Крыминформ».

«Арендная плата ранее была установлена минимальная – 200 тысяч рублей в месяц. Мы провели рыночную оценку арендной платы и перезаключаем договор с ООО «Страна Дельфиния» в рамках существующего срока аренды на сумму 1,5 млн рублей в месяц», – сказал подконтрольный Кремлю директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустем Зайнуллин.

Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли арендатор платить столь высокую арендную плату, чиновник отметил, что «в таком случае мы будем выставлять имущественный комплекс на торги».

«Это бассейны, трибуны дельфинария, отдельные здания», – пояснил Зайнуллин, добавив, что в любом случае дельфинарий будет использоваться по прямому назначению.

В комментарии Крым.Реалии пресс-секретарь дельфинария Ритта Козунова сказала, что о решении поднять арендную плату их не уведомляли.

«Мы сейчас в недоумении, потому что руководство дельфинария никто из правительства и департамента имущественных отношений о повышении арендной платы не уведомлял. Об этом мы узнали на пресс-конференции после аппаратного совещания. Директор дельфинария говорит, что на данный момент не видел соответствующего постановления. Что касается планов выставить территорию дельфинария на продажу, то, вероятнее всего, как только это произойдет, и животные, и персонал окажутся на улице. Директор дельфинария собирался отправить запрос в департамент имущественных отношений для того, чтобы там предоставили копию данного решения хотя бы для ознакомления», – сообщила Козунова.

Сотрудники Севастопольского дельфинария в Артбухте в начале ноября сообщали о продаже белухи по кличке Василиса. Так предприятие пыталось покрыть расходы на пропитание для остальных питомцев. В дельфинарии заявляли, что руководители государственного унитарного предприятия «Центр эффективного использования собственности города» не перечислили деньги, заработанные дельфинарием в сезон, соответственно средств для содержания питомцев не осталось.