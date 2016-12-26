В Крыму подписали контракт на строительство автоподходов к Керченскому мосту

В понедельник, 26 декабря, служба автомобильных дорог аннексированного Крыма подписала с ЗАО «ВАД» контракт на строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив. Об этом РИА Новости Крым сообщил назначенный Кремлем врио начальника Службы автодорог Крыма Игорь Кравченко.

По словам Кравченко, для проведения работ прибыло более 20 единиц техники, позже ее количество увеличится в 10 раз – до 200 единиц.

Он утверждает, что работы начнутся «в скором времени», а завершить их планируется в 2018 году, до открытия моста.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Российской Федерацией.