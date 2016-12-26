Конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту признан несостоявшимся

Конкурс на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту признан несостоявшимся, сообщает ресурс «Openrussia» со ссылкой на сайт Госзакупок России.

Председатель общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин называет срыв конкурса «обычной рыночной ситуацией».

«Конкурс срывается в основном по той причине, что потенциальных подрядчиков, которые могут развернуть свои мощности, не устроили условия контракта – сроки, деньги и так далее. Здесь нет никакой экзотики и специфики Керченского моста. Значит, условия жестковаты для бизнеса», – сказал Блинкин.

Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге связывает отсутствие заявок с тем, что строительные компании избегают больших национальных строек, так как всегда существует риск того, что работы не будут оплачены.

«Все, что связано у нас с Крымом, как с той же Олимпиадой – потом просто не заплатят зарплаты по причине патриотизма, отсутствия денег или еще какой-то глупости», – сказал он в комментарии «Openrussia».

Ранее сообщалось, что служба автомобильных дорог аннексированного Крыма подписала с ЗАО «ВАД» контракт на строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Российской Федерацией.